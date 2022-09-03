عمدة طنجة يراسل مستشارة على خلفية تدوينتها حول تغيير حاويات الأزبال مقابل “عمولات مالية “

هبة بريس - مكتب طنجة

استفسر منير الليموري، عمدة مدينة طنجة ، المستشارة الجماعية “سعاد العمراني”، وعضوة لجنة تتبع قطاع النظافة بمقاطعة امغوغة، بخصوص تدوينة لها على فيسبوك، كشفت من خلالها عن اختلالات كبيرة يعرفها تدبير قطاع النظافة بمدينة طنجة.

وطالب عمدة طنجة عبر استفسار موجه للمستشارة الجماعية عن حزب الاتحاد الدستوري اطلعت عليه “هبة بريس “، بالكشف عن مصادرها بعد تلميحها بتلقي جهات لم تأتي على ذكرها من خلال تدوينة نشرتها قبل أيام على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، لعمولات تصل إلى مليون سنتيم من أجل نقل وتغيير مواقع حاويات النفايات المنزلية.

جماعة طنجة أكدت عبر الاستفسار ذاته أن عملية نقل وتغيير مكان الحاويات يتم في إطار عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة، ومبالغ تتحملها الجماعة من ميزانيتها.

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