عمدة طنجة

عمدة طنجة يراسل مستشارة على خلفية تدوينتها حول تغيير حاويات الأزبال مقابل “عمولات مالية “

2022-09-03 / 22:10
1
هبة بريس - مكتب طنجة

استفسر منير الليموري، عمدة مدينة طنجة ، المستشارة الجماعية “سعاد العمراني”، وعضوة لجنة تتبع قطاع النظافة بمقاطعة امغوغة، بخصوص تدوينة لها على فيسبوك، كشفت من خلالها عن اختلالات كبيرة يعرفها تدبير قطاع النظافة بمدينة طنجة.

وطالب عمدة طنجة عبر استفسار موجه للمستشارة الجماعية عن حزب الاتحاد الدستوري اطلعت عليه “هبة بريس “، بالكشف عن مصادرها بعد تلميحها بتلقي جهات لم تأتي على ذكرها من خلال تدوينة نشرتها قبل أيام على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، لعمولات تصل إلى مليون سنتيم من أجل نقل وتغيير مواقع حاويات النفايات المنزلية.

جماعة طنجة أكدت عبر الاستفسار ذاته أن عملية نقل وتغيير مكان الحاويات يتم في إطار عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة، ومبالغ تتحملها الجماعة من ميزانيتها.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الموت يغيب رائد الأغنية المغربية فتح الله لمغاري

الموت يغيب رائد الأغنية المغربية فتح الله لمغاري

2022-09-03 / 22:25
Photo of اعتقال مخزني بسطات يكشف عن شبكة لترويج المخدرات بالدروة

اعتقال مخزني بسطات يكشف عن شبكة لترويج المخدرات بالدروة

2022-09-03 / 20:08
Photo of عاجل ..اعتقال “الملالي ” الذي اشتهر على موقع “تك توك ” بعد اساءته للمغاربة

عاجل ..اعتقال “الملالي ” الذي اشتهر على موقع “تك…

2022-09-03 / 20:00
Photo of تازة ..شاب يحاول الانتحار باعتلائه عمود كهربائي ذي التيار المرتفع

تازة ..شاب يحاول الانتحار باعتلائه عمود كهربائي ذي التيار…

2022-09-03 / 18:40
Photo of تطوان..هذا ماقررته النيابة العامة في حق قاتل قطة

تطوان..هذا ماقررته النيابة العامة في حق قاتل قطة

2022-09-03 / 18:25
Photo of أساتذة التعاقد يرفضون مخرجات الحوار ويستهلون الموسم الدراسي باضراب وطني

أساتذة التعاقد يرفضون مخرجات الحوار ويستهلون الموسم الدراسي باضراب…

2022-09-03 / 18:13
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 36 إصابة جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 36 إصابة جديدة

2022-09-03 / 16:30
Photo of قرار الزيادة في الرسوم الجبائية يثير غضب مهنيي المقاهي والمطاعم

قرار الزيادة في الرسوم الجبائية يثير غضب مهنيي المقاهي…

2022-09-03 / 15:50
Photo of سرقوا مبلغ 41 مليون سنتيم من شخص بالعنف.. الأمن يوقف 5 أشخاص ببوزنيقة

سرقوا مبلغ 41 مليون سنتيم من شخص بالعنف.. الأمن…

2022-09-03 / 14:46
Photo of البرلمان البلجيكي في زيارة رسمية للإطلاع على التنمية بالعيون

البرلمان البلجيكي في زيارة رسمية للإطلاع على التنمية بالعيون

2022-09-03 / 14:34

تعليق واحد

  1. الجماعات المغربية لا زالت تتخبط في مشاكل النصب و الاحتيال و توكلت الأمور لغير اهلها و العثرات الميزانية خلص القول.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق