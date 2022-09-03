صورة مركبة - اليزابيث مولينا

الصحراء المغربية ..الأمم المتحدة تجري تغييرا على مستوى قيادة “المينورسو” في منطقة المحبس

2022-09-03 / 21:21
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هبة بريس - الرباط

أجرت الأمم المتحدة تغييرا على مستوى قيادة قوات “مينورسو” بمنطقة المحبس ، حيث تم تعيين الهندوراسية “الثزابيث مولينا ” لقيادة البعثة بهذه المنطقة العازلة .

وقد تم اختيار “الليوتنو كولونيل ” مولينا لقدرتها وقيادتها وأقدميتها ومهنيتها في هذه المهمة الدولية ،و هي أول ضابطة هندوراسية تشغل هذا المنصب ، خريجة الفوج رقم 38 في أكاديمية الجنرال فرانسيسكو مورازان العسكرية في هندوراس (AMHGFM).

وبصفتها كقائدة جديدة حيث سيكون عليها إعداد وتخطيط وتوجيه وتنفيذ المهام للحفاظ على السلام بالمنطقة .

وبالنسبة للقوات المسلحة الهندوراسية ، يمثل الأول من سبتمبر صفحة جديدة في تاريخها عندما تم تعيين امرأة عسكرية هندوراسية لقيادة هذه المهمة.

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تعليق واحد

  1. الصحراء مغربية سواء كلفت السيدة عندو الرأس او لمعندو راس انتهى الكلام

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