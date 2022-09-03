اتحاد طنجة يتجرع مرارة الهزيمة أمام شباب السوالم

هبة بريس - القسم الرياضي

حقق فريق شباب السوالم فوزا مهما خارج ميدانه على حساب مضيفه اتحاد طنجة بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الطرفين اليوم السبت برسم الجولة الاولى من البطولة الاحترافية انوي .

ويدن شباب السوالم بالفوز للاعبه مصطفى سهد والذي سجل هدف المباراة الوحيد والذي منح فريقه 3 نقاط مهمة في انطلاق الدوري .

ورفع شباب السوالم رصيده للنقطة 3 فيما بقي رصيد فارس البوغاز خال من النقاط .

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