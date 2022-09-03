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اتحاد طنجة يتجرع مرارة الهزيمة أمام شباب السوالم

2022-09-03 / 20:36
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هبة بريس - القسم الرياضي

حقق فريق شباب السوالم فوزا مهما خارج ميدانه على حساب مضيفه اتحاد طنجة بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الطرفين اليوم السبت برسم الجولة الاولى من البطولة الاحترافية انوي .

ويدن شباب السوالم بالفوز للاعبه مصطفى سهد والذي سجل هدف المباراة الوحيد والذي منح فريقه 3 نقاط مهمة في انطلاق الدوري .

ورفع شباب السوالم رصيده للنقطة 3 فيما بقي رصيد فارس البوغاز خال من النقاط .

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‫11 تعليقات

  2. يجب اعارة الوهابي حتى ينتهي العقد
    الموسم الفارط كان سببا في خسارة الفريق في عدة مباريات وخاصة في طنجة وبنفس الطريقة لامكان له في الفريق وهل يتعمد لارضاء اصدقاء الامس الله اعلم

  4. دك 2 د الكوحال دون المستىوى و الوهابي و الجرفي خسهوم يرتاحو شويا فالباندا

  5. اخي الهزمة عادي ولكن الحاجة ليمشي عادية هوما دك لاعبين لأفارقة دون المستوى

  8. خاي البشير مقمرين و صافي الفراقي صحاح كاملين تقريبا هاد العام .. السوالم ربحتنا يعني فدارنا ، الفرقة خصا يكونو واحد خمسة ولا ستة دالركائز باش تبني عليهم ماشي تبني على الجرفي والوهابي اللي هوما اصلا الابقار المقدسة دالتحاد

  9. ثلاث لاعبين زورااق وشارفين نوصير جرفي الوهابي هادو غتبنيي عليهم فرقة هه

  10. المباراة جائت في ظروف صعبة خصوصا بعد فقدان المدرب لرفيقة دربه ليس من السهل التركيز على المباراة والإعداد القبلي لها رغم مجهودات الاعبين البطولة في بدايتها والاهم هو نجاح الاعبين الجدد في الإختبار الأول ويجب تشجيعهم أكثر

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