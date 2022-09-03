الهند..مصرع ما لايقل عن 23 شخصا بسبب صواعق برق

2022-09-03 / 20:23
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هبة بريس - وكالات

أعلنت السلطات الهندية، يوم السبت، أن ما لا يقل عن 23 شخصا لقوا حتفهم من جراء صواعق برق التي ضربت شرق الهند خلال الأيام القليلة الماضية أثناء العواصف الموسمية.

وأوضحت إدارة مكافحة الكوارث في ولاية بيهار الواقعة في شرق البلاد أن ضحايا هذه الصواعق كانوا من المزارعين والعمال في بيهار، وأنهم لقوا حتفهم أثناء العواصف العاتية التي ضربت الولاية خلال الفترة ما بين يومي الأربعاء والجمعة.

وأوضحت أن 11 شخصا لقوا حتفهم عبر أنحاء الولاية أمس الجمعة بالإضافة إلى مصرع 13 شخصا خلال اليومين السابقين.

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