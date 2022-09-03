عاجل ..اعتقال “الملالي ” الذي اشتهر على موقع “تك توك ” بعد اساءته للمغاربة
هبة بريس - مكتب طنجة
اوقفت المصالح الامنية بتطوان ، مساء اليوم السبت المدعو محمد الملالي الذي اشتهر بمنصة “تكتوك ” وذلك على خلفية فيديو يسيء فيه للمغرب ورموزه ، حيث تم اقتياده لمقر ولاية امن تطوان .
وخرج محمد الملالي، المشهور على موقع “تيك توك” بلقب صاحب أجمل ابتسامة بفيديو اعتبره معلقون يتضمن إساءة للملك محمد السادس.
فيديو الملالي قابله استنكار و استياء شديدين من طرف العديد من النشطاء، الذين عبروا عنه خلال التعليقات التي تضمنت معظمها “عاش الملك” فيما اكتفى البعض الآخر بلوم الأشخاص الذين يساهمون في شهرة ” من هب و ذب”.
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9 تعليقات
تافه وصعلوك وجد مجموعة من الصعاليك المؤيدة لهرنطته …..
جربوع آخر لا يستحق اي إهتمام، زيدو على امي التخربيق
نحن الذين نساهم في الرفع من شان التافهين.
يلزمه اعادة التربية
و لهذا الغرض تم اقتياده لمخفر الشرطة
ليكون عبرة لمن يعتبر
عاش الملك عاش المغرب عاش المخزن وقطعوا ليه لسان باش اكون عبرة للخونة
اذا اكرمت اللئيم تمردا
يجب ايقاف كل شخص يتجرا بالمساس الى شخص جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ملك المغرب خط احمر
مثل هؤلاء الأشخاص الدين يعرفون كيف يدغدغون الجهلة والفنيين يجب أجرهم بشدة لأنهم يثيرون القلاقل داخل المجتمع .ويسيؤون للدولة ويطعنون في قيمة المواطن المغربي والاخطر الإساءة لشخص رمز البلاد
خصو تربية والعقاب عاش ملكنا الله الوطن الملك