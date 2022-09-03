عاجل ..اعتقال “الملالي ” الذي اشتهر على موقع “تك توك ” بعد اساءته للمغاربة

هبة بريس - مكتب طنجة

اوقفت المصالح الامنية بتطوان ، مساء اليوم السبت المدعو محمد الملالي الذي اشتهر بمنصة “تكتوك ” وذلك على خلفية فيديو يسيء فيه للمغرب ورموزه ، حيث تم اقتياده لمقر ولاية امن تطوان .

وخرج محمد الملالي، المشهور على موقع “تيك توك” بلقب صاحب أجمل ابتسامة بفيديو اعتبره معلقون يتضمن إساءة للملك محمد السادس.

فيديو الملالي قابله استنكار و استياء شديدين من طرف العديد من النشطاء، الذين عبروا عنه خلال التعليقات التي تضمنت معظمها “عاش الملك” فيما اكتفى البعض الآخر بلوم الأشخاص الذين يساهمون في شهرة ” من هب و ذب”.

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