استقبال سعيّد لزعيم الانفصاليين ..الحركة الشعبية تطلب لقاء عاجلا بمجلس النواب

هبة بريس - الرباط

طالب حزب الحركة الشعبية بعقد لقاء عاجل بمجلس النواب، على مستوى لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، لمناقشة واقع وآفاق العلاقات المغربية – التونسية.

ووجه الفريق الحركي مراسلة إلى رئيسة اللجنة، يطلب فيها عقد اجتماع على وجه الاستعجال للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، لتدارس موضوع” واقع وأفاق العلاقات المغربية – التونسية”.

وأجمعت ردود الفعل الرسمية والشعبية والحزبية في المغرب على التعبير عن استيائها وغضبها، عقب الاستقبال الذي خصصه الرئيس التونسي قيس سعيّد، الجمعة، لزعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، والذي وصفه بيان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بـ”العمل الخطير وغير المسبوق”، ورأى أنه “يسيء بشكل عميق إلى مشاعر الشعب المغربي، وقواه الحية”.

وقرر المغرب، في وقت سابق الاستدعاء الفوري لسفيره بتونس للتشاور وعدم المشاركة في القمة الثامنة لقمة (تيكاد) التي انعقدت بتونس يومي 27 و28 اغسطس الجاري، قبل أن ترد تونس، السبت، بدعوة سفيرها بالرباط “حالا للتشاور”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0