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سفارة فرنسا بالمغرب تنفي تسريب تقارير استخباراتية تدعو الى الاساءة للمغرب والضغط عليه

2022-09-03 / 19:31
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هبة بريس - الرباط

نفتوسفارة فرنسا في المغرب بشكل قاطع ما قالت أنها معلومات مغلوطة نُشرت حول العلاقات الفرنسية-المغربية .

وأضافت السفارة الفرنسية في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك ” ان السفارة الفرنسية في خدمة الصداقة الفرنسية-المغربية وتجدد دعوتها إلى توخي الحذر إزاء بعض المعلومات التي قد تنشر في وسائل الإعلام أو شبكات التواصل الاجتماعي.

وذهب مجموعة من التحليلات الى وجود أزمة صامتة بين المغرب وفرنسا تستند إلى وقائع متراكمة عدة، منها استمرار رفض فرنسا تأشيرات عدد من المغاربة، من بينهم وزراء سابقون وبرلمانيون وفنانون وأطباء، وأيضاً غياب تبادل زيارات مسؤولي البلدين منذ فترة خلت.

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‫6 تعليقات

  1. حذاري من سم الحرباء الحاقدة ، على المغرب التخندق وراء جلالة الملك محمد السادس في مواجهة الدول المنافقة و الإنتهازية ، كما وجب على مخلصي عقلاء القوم تقديم التقارير و التوجيهات المواطنة في هذآ الإطار.

  2. من قبل كانو يقولون لا توجد أزمة و الان ينفون الاسباب و من بعد سيعملون على إعادة إحياء الشراكة المغربية الفرنسية.

  3. فرنسا سرطان شمال افريقيا وهي سبب مشاكل المغرب اما تونس والجزائر هم بيادق في يد فرنسا

  5. لما كانت فرنسا ترفض التأشيرة للمواطنين المغاربة البسطاء لم يكن احد يتحدث عن أزمة صامطة بين المغرب وفرنسا بل كان كل شيء سمن على عسل ولما أصبح كبارنا يعانون بما كان يعانيه كافة المواطنين اصبحت فرنسا قبيحة.من هذا المنبر اقول بأن الآن فقط اصبحت احترم قرارات فرنسا لأنها أصبحت تعامل جميع المغاربة سواسية.

  6. قولوا الحقيقة للمغاربة ماجاء في الوثائق المسربة اعلان حرب على المغرب و بان هناك خونة مندسون حولنا و بداخلنا من المسؤولين و اصحاب القرار مهربى اموال الشعب الى فرنسا العدوة

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