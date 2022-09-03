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سفارة فرنسا بالمغرب تنفي تسريب تقارير استخباراتية تدعو الى الاساءة للمغرب والضغط عليه

2022-09-03 / 19:31
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هبة بريس - الرباط

نفتوسفارة فرنسا في المغرب بشكل قاطع ما قالت أنها معلومات مغلوطة نُشرت حول العلاقات الفرنسية-المغربية .

وأضافت السفارة الفرنسية في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك ” ان السفارة الفرنسية في خدمة الصداقة الفرنسية-المغربية وتجدد دعوتها إلى توخي الحذر إزاء بعض المعلومات التي قد تنشر في وسائل الإعلام أو شبكات التواصل الاجتماعي.

وذهب مجموعة من التحليلات الى وجود أزمة صامتة بين المغرب وفرنسا تستند إلى وقائع متراكمة عدة، منها استمرار رفض فرنسا تأشيرات عدد من المغاربة، من بينهم وزراء سابقون وبرلمانيون وفنانون وأطباء، وأيضاً غياب تبادل زيارات مسؤولي البلدين منذ فترة خلت.

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تعليق واحد

  1. حذاري من سم الحرباء الحاقدة ، على المغرب التخندق وراء جلالة الملك محمد السادس في مواجهة الدول المنافقة و الإنتهازية ، كما وجب على مخلصي عقلاء القوم تقديم التقارير و التوجيهات المواطنة في هذآ الإطار.

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