محطة زباروجيا

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: فصل محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا عن خط الكهرباء الرئيسي

2022-09-03 / 18:47
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هبة بريس - وكالات

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية السبت أن محطة زابوريجيا النووية فُصلت عن آخر خطّ كان لا يزال يربطها بالشبكة الكهربائية الأوكرانية وباتت الآن تعتمد على خط الاحتياط.

وقالت الوكالة في بيان إن “محطة زابوريجيا للطاقة النووية فقدت مرة جديدة اتصالها بآخر خطّ كهربائي خارجي كان لا يزال يربطها (بالشبكة)، لكن المنشأة تواصل تزويد الشبكة بالكهرباء بواسطة خطّ احتياطي، وفق ما أُبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الموقع اليوم”.

وأضافت “بعد أقلّ من 48 ساعة من إنشاء المدير العام (للوكالة) رافاييل غروسي الخميس وجودًا لبعثة الدعم والمساعدة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشأة في جنوب أوكرانيا، أُبلغ خبراء الوكالة من جانب موظف أوكراني كبير بأن رابع خطّ كهربائي تشغيلي بقدرة 750 كيلوفولت في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، قُطع. وفُقدت الخطوط الثلاثة الأخرى في وقت سابق خلال النزاع”.

وأكدت الوكالة أن “مفاعلا واحدًا لا يزال يعمل وينتج الكهرباء لكل من التبريد ومهام أخرى أساسية للسلامة في الموقع وكذلك للمنازل والمصانع وغيرها عبر الشبكة”.

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