صورة لشخص وهو يعنف قطة

تطوان..هذا ماقررته النيابة العامة في حق قاتل قطة

2022-09-03 / 18:25
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هبة بريس - مكتب طنجة

قضت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بمدينة تطوان، صباح اليوم السبت 3 شتنبر الجاري، بالسراح المؤقت للشخص الذي ظهر في فيديو انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بقتل قطة بطريقة “وحشية “، مع كفالة قدرها 2500 درهم، بعد إدلاء دفاعه بشواهد تفيذ علاجه من اضطرابات نفسية .

وكانت جمعية اذان للدفاع عن الحيوانات و الطبيعة قد تقدمت بشكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، على إثر الفيديو المتداول بمنصات التواصل الاجتماعي، و الذي يوثق عملية قتل قطة بريئة بالشارع العام.

وبحسب الشكاية فإن الأمر يتعلق بعملية قتل بشعة استهدفت قطة أليفة، من طرف المشتكى به الذي أبان بتصرفه الأرعن عن تركيبته الإجرامية التي اهتزت لها فرائس كل شخص يتمتع ولو بذرة من الإنسانية، وفق تعبير الشكاية.

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‫31 تعليقات

  2. و الإنسان لي ما لاقيش حتى حق من حقوقه شكون يدافع عليه 🙄 زعما فقلوبكم الرحمة حتى لهاد الدرجة 😏

  4. لا أظنه مريض عقلاني إذا كان فعلا مريض عقلاني يأتي بدلائل تدل على ذالك!!

  5. الرفق بالحيوان لأنه أوصى به الله تعالى ورسوله والرحمة والرفق بهم.فطلاق سراحه غير معقول نطالب باقصى عوقبة ممكنة حتى يكون عبرة لغيره وحسبنا آلله ونعم الوكيل.

  7. يجب أن تطبق العدالة على الكل سواء كان حيوان الذي لا حول له ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ أو بشر كلننا سواسية نطالب بإعادة النظر في هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي. ولكم واسع النظر..

  8. إنه قتلها عمدا لقوله صلى الله عليه وسلم ( ما من إنسان قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها)

  9. ولكن ان كان خطأ فإنه لا حرج عليه لقوله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما)..

  10. يجب ان يستغفر الله ويكثر من الصدقات للفقراء والمساكين والمحتاجين عسى ان يغفر الله له لأنه قتلهامتعدا..

  11. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إن آلله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)

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