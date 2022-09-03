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أساتذة التعاقد يرفضون مخرجات الحوار ويستهلون الموسم الدراسي باضراب وطني

2022-09-03 / 18:13
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هبة بريس - الرباط

أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، عن رفضها مخرجات الحوار بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية.

واعتبرت تنسيقية اساتذة التعاقد أن “تسريع جلسات إعداد النظام الأساسي الجديد، دون الإجابة عن المطلب الأساسي للتنسيقية، يعد هروبا من الحل، تمهيدا للإعلان عن هذا النظام التراجعي”.

وكشفت تنسيقية اساتذة التعاقد عن عقد جموع عامة أيام 4 و11 و18 شتنبر لمناقشة النقاط التي حسمت التنسيقية في تنزيلها، وتحدد مسار الخطوات الاحتجاجية في الأشهر المقبلة.

كما أعلنت التنسيقية، في بلاغ لها عن خوض إضراب وطني يوم 26 شتنبر، بالتزامن مع محاكمة 45 أستاذا أمام محكمة الاستئناف بالرباط، بالإضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أخرى من طرف أعضاء المجلس الوطني للتنسيقية ولجنة الدعم والدفاع عن الأساتذة المتابعين أمام المحكمة، كما أعلنت عن تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية خلال فترات الاستراحة بالمؤسسات التعليمية يوم 14 شتنبر الحالي، بالتزامن مع محاكمة المجموعة الخامسة من الأساتذة أمام المحكمة الابتدائية بالرباط.

وأكدت التنسيقية أن “المقترحات التي طرحتها الوزارة مؤخرا في إحدى جلسات إعداد النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين هي حلول مستهلكة قد تم طرحها في عهد الوزير السابق المنتهية ولايته، ولا تجيب عن مطلب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية”.

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‫4 تعليقات

  1. الحل هو فسخ العقدة مع المضربين وتعويضهم بمن سيلتزم بالعقدة مع التنصيص على ذلك بحروف بارزة في العقدة.القانون فوق الجميع وهذه دولة وليست شركة للمتعاقدين يغيرون فيها القوانين حسب هواهم.

  3. واش هاد المتقاعسبن مازال ما بغاوش احشمو على عراضهم.هادو خاص اترباو ويتطردوا من التعليم، وعطى الله للي غادي يعوضهوم.هادو خاصهم العصا هي للي غادي تكادهوم.ما نغطيو الشمس بالغربال .ما بقاش اللعب صافي سالينا.

  4. ههههههه ظهر الراسبون و الحاقدون بانتقاداتهم الفارغة، انظروا لمكانة الاساتذة في الدول الديمقراطية و المتقدمة ثم اسكتوا ولل تتكلموا

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