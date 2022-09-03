كاظم الساهر: الرجل لا يسوى شيئا بلا النساء

هبة بريس - وكالات

فجر “القيصر” كاظم الساهر، الذي يوصف بمعشوق النساء أحياناً، تصريحات لافتة ومثيرة للجدل، قد تزعج بعض معجباته ومعجبيه على السواء.

ففي سؤال ضمن برنامج على قناة CBC المصرية، مساء أمس الجمعة، عما إذا كان يفضل السيدة الشقراء أم السمراء، لم يتردد في القول مباشرة “السمراء” قبل أن يعود ويشرح موقفه، خوفاً ربما من غضب الشقراوات!

كما كال الساهر المديح للمرأة التي لطالما تغنى بها في أعماله وموسيقاه، قائلاً إن “الرجل لا يساوي شيئاً من دونها”. وأضاف: “فضل كبير جداً من المرأة وجودها في حياة الرجل”.

إلى ذلك، أكد أن “المرأة كل شيء في البيت سواء للأولاد أو العائلة”، قائلاً: “الرجل اللي ما يحتوي زوجته أو يتعالى عليها أو يسمعها كلام سيئ أو يضربها هو أكبر جبان”.

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