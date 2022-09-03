المجلس الأوروبي: موسكو تضع العالم أمام خطر نووي

هبة بريس - وكالات

مع تصاعد القلق الدولي حول محطة زابوريجيا الواقعة جنوب أوكرانيا والخاضعة لسيطرة القوات الروسية، حذر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال من خطورة الوضع على أوروبا برمتها.

وقال في تصريحات، اليوم السبت، إن روسيا تضع العالم أجمع أمام خطر نووي.

كما شدد على وجوب بقاء مفتشي الوكالة الذرية في تلك المحطة التي تعتبر الأضخم في أوروبا.

أتى هذا التنبيه اليوم فيما أعلنت السلطات المعنية من قبل الكرملين والتي تسيطر على المجمع النووي المترامي الأطراف، أن المحطة توقفت عن العمل إثر استمرار القتال، فيما لا يزال هناك بعض مفتشي الوكالة الذرية في الموقع.

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 0 8