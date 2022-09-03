الطالبي العلمي يعقد سلسلة لقاءات مع عدد من رؤساء البرلمانات الافريقية

هبة بريس

بمناسبة مشاركته في المؤتمر الحادي عشر لرؤساء البرلمانات الإفريقية المنعقد يومي 1 و 2 شتنبر في مقر البرلمان الإفريقي في “ميدراند” بجنوب إفريقيا، عقد رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي سلسلة لقاءات مع رؤساء البرلمانات والوفود المشاركة من كل من مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية والغابون.

وركزت اللقاءات على قضايا القارة من وجهة نظر برلمانية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المتبادل والاستفادة من التجارب في ظل احترام سيادة دول القارة الأفريقية ووحدتها الترابية.

كما أجرى رئيس مجلس النواب محادثات هامة مع رئيس البرلمان الأفريقي “فورتشيون شارومبيرا”، وناقشا دور هذه المؤسسة الأفريقية في الترجمة الواقعية لشعار “أفريقيا موحدة”، وسبل التعاطي البرلماني مع إشكاليات التغذية والصحة والاقلاع الاقتصادي للقارة وتدبير ما بعد جائحة كوفيد 19.

كما راشيد الطالبي العلمي للتجربة المغربية ومكتسباتها، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكيفية الاستفادة منها وسبل تعزيز التعاون البرلماني الناجع في هذا الشأن ومأسسته.

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