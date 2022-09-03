لأول مرة.. أنس جابر إلى دور الـ16 لبطولة أميركا للتنس

2022-09-03 / 16:53
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هبة بريس - وكالات

تفوقت التونسية أُنس جابر المصنفة الخامسة،‭‭ ‬‬اليوم الجمعة، على الأميركية شيلبي روجرز في مباراة مثيرة، انتهت بنتيجة 4-6 و6-4و6-3، لتتأهل إلى الدور الرابع لبطولة أميركا المفتوحة للتنس للمرة الأولى في تاريخها.

وأضاعت التونسية، التي وصلت لنهائي ويمبلدون، ست من أصل ثماني نقاط لكسر إرسالها سنحت لها في المجموعة الأولى، لكنها عادت لمستواها في المجموعة الثانية، حيث خسرت نقطتين فقط على الإرسال الأول.

وطلبت روجرز دخول المعالج بسبب مشكلة في ذراعها اليمنى قبل بداية المجموعة الثالثة. ومع فوز أُنس بأول أربعة أشواط، بدا الانتصار بعيد المنال عن اللاعبة الأميركية.

ورغم ذلك، فإن اللاعبة الأميركية رفضت الاستسلام وأنقذت خمس نقاط لحسم المباراة بعد تأخرها صفر-40 في الشوط السابع لتحتفظ بإرسالها. ومضت لتكسر إرسال أُنس في الشوط التالي لتثير حماس الجماهير في ملعب لويس أرمسترونغ.

ولكنها ارتكبت خطأين لاحقا منحا اللاعبة التونسية الفوز في الفرصة السادسة التي تسنح لها، لتصرخ بعدها أنس جابر فرحا بالانتصار.

وقالت اللاعبة التونسية في مقابلة على جانب الملعب: “إنها مباراة مجنونة. حتى وهي متأخرة 5-1 بنتيجة الأشواط وصفر-40 في الشوط السابع، لم تسهل الأمور عليّ”.

وأضافت: “أنا سعيدة للغاية لأنني واصلت القتال حتى النهاية”.

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