كورونا بالمغرب.. تسجيل 36 إصابة جديدة

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم السبت 3 شتنبر، عن تسجيل 36 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 49 شخصا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و762 ألف و257 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و387 ألف و574 شخصا، مقابل 24 مليون و894 ألف و613 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 41 ألف و353 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و264 ألف و531 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و247 ألف و910 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (16)، وسوس ماسة (4)، وفاس مكناس (4) والرباط سلا القنيطرة (3)، وجهة مراكش آسفي (3)، وجهة الداخلة وادي الذهب (3) ، وجهة طنجة تطوان الحسيمة (2)، وحالة واحدة بكلميم واد نون.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 347 حالة، في ما لم يتم تسجيل أي حالة خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليكون مجموع هذه الحالات 14 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,27 في المائة.

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