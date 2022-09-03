فيصل القاسم “يجلد” الكابرانات: نظام يفجر الخلافات ويريد عقد قمة عربية

محمد منفلوطي_ هبة بريس

على شاكلة المقولة الشهيرة عندنا المغاربة” ياكل مع الذيب ويبكي مع السارح”، اختار نظام الكابرانات لنفسه نهجا سياسيا باطنه الحقد الدفين، وظاهره العزف على وثر العروبة ولمّ الشمل العربي وتوحيد الصفوف، وعن أي صفوف يتحدث وهو الذي يسعى ليل نهار يزرع بذور النفاق والشقاق، لتفجير الخلافات بين الأشقاء العرب كان آخرها الرقصة المفضوحة التي قام بها هذا النظام والتي أثارت جدلا واسعا على مستوى العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والشقيقة تونس مهد ثورة الياسمين، حين استدرج قيس للسقوط في فخ استقبال زعيم الانفصاليين.

الدكتور فيصل القاسم، الاعلامي في قناة الجزيرة، كان له ذات الرأي في موضوع ” الشقاق والنفاق هذا”، حين كتب مغردا على صفحته الرسمية بالقول: “نظام يتآمر مع اثيوبيا ضد مصر، نظام يتحالف مع ايران ضد العرب، نظام يفجر الخلافات مع جاره العربي المغرب ثم قال شو قال: يريد لم شمل العرب في قمة عربية، ترکت زوجها مبطوح وراحت تداوي ممدوح”.

ويذكر، أن كابرانات الجزائر بسياستهم التقليدية التي لم تساير العصر ولم تواكب التغيرات والمتغيرات التي يعرفها العالم المتحضر بنظامه الاقتصادي الجديد التي بات يتشكل منذ أزمة كورونا،(لازال هذا النظام العسكري المتهاكل والمتهاوي) يعزف على فزاعة العدو الوهمي وعدائه اليومي الذي يكنه للمغرب ليل نهار بهدف اخماد نيران الاحتجاجات المتواصلة داخل رقعته، بدل أن يجد هذا النظام الشيخوخي، مخرجا يحفظ له ما بقي من دم في وجهه والعمل على نهج سياسة اقتصادية منفتحة تعيد لبلد الغاز والبترول هيبته وكرامته، تجده متمادي في تبنيه لسياسة العناد التي ينهجها بقصد أو جهل، جعلت منه عدوا لنفسه وأقحمته في عزلة اقليمية امتدت إلى عزلة دولية حتى مع جيرانه الأوربيين.

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