التشكيلي المغربي محمد أبو الوقار في ذمة الله

هبة بريس

توفي بحر الأسبوع الجاري بروسيا، الفنان التشكيلي المغربي محمد أبو الوقار عن سن يناهز 76 سنة إثر معاناة طويلة مع المرض، حسب ما علم لدى عائلته.

وازداد الفنان محمد أبو الوقار سنة 1946 بمراكش، واهتم بالرسم بعد مسار حافل في مجال السينما.

وتابع الراحل دراسته العليا بالمعهد السينمائي بموسكو من 1966 إلى 1973. واحتك الراحل خلال هذه الفترة بأعمال كبار الفنانين التشكيليين الروس والغربيين على السواء. وبصمت الأعمال التشكيلية للراحل أبو الوقار التي كانت متأثرة بتجربته في الفن السابع، الفن التشكيلي بالمملكة. كما عرف باستلهامه من الثقافة الصوفية والإسلامية واليونانية.

وأخرج الراحل سنة 1984 شريطا مطولا تحت عنوان “حادة” فاز به بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني لفيلم المغربي في دورته الثانية.

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