البرلمان البلجيكي في زيارة رسمية للإطلاع على التنمية بالعيون

هبة بريس- اشعبان لحبيب

علمت هبة بريس، من مصدر موثوق أن عمدة مدينة العيون استقبل صباح اليوم السبت 3 شتنبر 2022، مرفوقا بالسيد اعبيد امريزيك نائب رئيس جماعة العيون، وبحضور السادة أطر و مهندسي مجلسي جماعة العيون وجهة العيون الساقية الحمراء، وفدا رفيع المستوى عن البرلمان البلجيكي.

ويتضمن الوفد البلجيكي كل من السيد David Leisterh نائب برلماني والرئيس الإقليمي لحزب Mouvement Réformateur، السيد El Boujdaini Amin مساعد، السيد De Maegd Michel نائب اتحادي، السيد Van Goidsenhoven Gaetan نائب إقليمي ورئيس مجموعة بمجلس الشيوخ، السيد Adine Kamal مساعد، السيدة Bazin Clémentine نائبة برلمانية و السيد Weystman David نائب إقليمي.

وقد افتتح السيد رئيس جماعة العيون، اللقاء بكلمة ترحيبية بالوفد، ليلقي بعد ذلك عرض مفصل حول تاريخ مدينة العيون ومراحل تطورها منذ اجلاء المستعمر، ليقدم بعد ذلك المهندس محمد معفى، رئيس قسم الاشغال البلدية عرضا شاملا حول المشاريع التنموية، التي تم تشييدها بمدينة العيون جنوب المغرب، وذلك في إطار التعريف بالطفرة النوعية التي عرفتها عاصمة الاقاليم الجنوبية للمملكة.

وتدخل هذه الزيارة في إطار الإطلاع على مظاهر التنمية والتطور التي تعيش على ايقاها مدينة العيون، في مختلف المجالات إضافة إلى أخذ فكرة واضحة عن دور المجالس المنختبة في حسن تسيير الشأن المحلي بهذه الربوع من المملكة.

وقد عبر الوفد خلال هذا اللقاء، وبعد عرض حصيلة المنجزات التي تم انجازها بمدينة العيون عن انبهاره بمدى التطور والتنمية، التي عرفتها وتعرفها مدينة العيون، مثمنين المجهودات المبذولة من طرف المملكة لتنمية واستدامة هذه الربوع العزيزة على قلوب كل المغاربة.

وقد انتهى اللقاء بتوزيع هدايا على الضيوف ترحيبا بهم، لتختتم زيارة الوفد بجولة تفقدية بعدد من المشاريع بالمدينة للإطلاع عن كثب على مظاهر التنمية بمدينة العيون كبرى حواضر الصحراء المغربية والمشاريع المهيكلة التي تم تشييدها.

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