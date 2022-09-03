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إحباط محاولة تهريب كمية مهمة من المخدرات بمعبر باب سبتة

2022-09-03 / 12:59
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هبة بريس

تمكنت عناصر الجمارك بزمرة مكافحة المخدرات بتعاون مع عناصر الشرطة بمعبر باب سبتة من حجز كمية مهمة من المخدرات ،خلال عمليتين منفصلتين.

وأفاد مصدر جمركي أن عناصر المراقبة بمعبر باب سبتة تمكنت، زوال أمس الجمعة، من توقيف فتاتين تحملان الجنسية الألمانية، وبحوزتهما 42 كلغ من مخدر الشيرا على شكل صفائح.

وأضاف المصدر نفسه أن عناصر الجمارك والشرطة عثرت على هذه الكمية من المخدرات مدسوسة بعناية في تجويفات بالقرب من محرك سيارة خفيفة مرقمة بألمانيا.

وفي عملية ثانية، أحبطت عناصر الجمارك والشرطة بمعبر باب سبتة، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، محاولة تهريب 137 كلغ من مخدر الشيرا على متن سيارة مرقمة بإسبانيا.

وأشار المصدر نفسه الى أن تفتيشا دقيقا لسيارة يقودها إسباني من أصل مغربي أسفر عن العثور على هذه الكمية من المخدرات مخبأة في تجاويف معدة على مستوى لوحة القيادة وتحت الكراسي وجانبي السيارة.

وقد تمت إحالة الموقوفين خلال العمليتين على عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان من أجل تعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما حجزت الجمارك كمية المخدرات والسيارتين في انتظار استكمال إجراءات البحث.

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