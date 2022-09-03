وكالة الدواء: متحورات “جديدة كليا” من كورونا قد تظهر هذا الشتاء

2022-09-03 / 11:54
1
هبة بريس - وكالات

أفادت وكالة الدواء التابعة للاتحاد الأوروبي أمس الجمعة بأن متحورات جديدة كليا من فيروس كورونا قد تظهر هذا الشتاء، لكن اللقاحات المتوفرة حاليا يفترض أن تحمي من الإصابة الحادة بالمرض أو الوفاة.

ويأتي إعلان وكالة الدواء الأوروبية بالتزامن مع استعداد دول الاتحاد الأوروبي لإطلاق حملة لقاحات معززة ضد كوفيد قبل موجة من الإصابات يُخشى أن تتفشى في وقت لاحق هذا العام.

وتشمل هذا اللقاحات خليطا متنوعا من لقاحات مضادة لأوميكرون المتفشي حاليا تم ترخيصها حديثا إضافة الى اللقاحات الأصلية التي طورت لمحاربة الفيروس، وفق الوكالة الأوروبية.

وحذر المسؤول عن اللقاحات في الوكالة الأوروبية ماركو كافاليري من أنه “لا ينبغي انتظار لقاح خاص”، مضيفا أنه “قد يكون هناك متحور جديد بالكامل قيد الظهور لا يمكننا توقعه اليوم”.

وكانت الوكالة قد أعطت أول أمس الخميس موافقتها على لقاحات معدلة من شركتي فايزر/بايونتيك وموديرنا مخصصة لمكافحة متحورة “بي آي 1” القديمة من أوميكرون.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إعادة فتح مضيق البوسفور بعد إغلاقه مؤقتا بسبب تعطل سفينة

إعادة فتح مضيق البوسفور بعد إغلاقه مؤقتا بسبب تعطل…

2022-09-03 / 10:21
Photo of رسميا.. القضاء الفرنسي يفتح تحقيقا في إدعاءات بوغبا

رسميا.. القضاء الفرنسي يفتح تحقيقا في إدعاءات بوغبا

2022-09-03 / 09:56
Photo of نشر تفاصيل جديدة عن “الوثائق السرية” في منزل ترامب

نشر تفاصيل جديدة عن “الوثائق السرية” في منزل ترامب

2022-09-02 / 19:07
Photo of بريطانيا.. إخلاء مطار هيثرو بسبب “حقيبة مشبوهة”

بريطانيا.. إخلاء مطار هيثرو بسبب “حقيبة مشبوهة”

2022-09-02 / 17:30
Photo of روسيا تهدد: لا غاز لأوروبا “إذا فعلت ذلك”

روسيا تهدد: لا غاز لأوروبا “إذا فعلت ذلك”

2022-09-02 / 16:53
Photo of منظمة أمريكية : القروض المقبلة لتونس مرهونة بعودة الديمقراطية

منظمة أمريكية : القروض المقبلة لتونس مرهونة بعودة الديمقراطية

2022-09-01 / 20:38
Photo of بلينكن: الصين يجب أن تحاسب على “إبادة” الإيغور

بلينكن: الصين يجب أن تحاسب على “إبادة” الإيغور

2022-09-01 / 20:21
Photo of إسبانيا.. وفاة أكثر من 4600 شخص بسبب موجات الحر

إسبانيا.. وفاة أكثر من 4600 شخص بسبب موجات الحر

2022-09-01 / 19:19
Photo of الشرطة الأمريكية: مقتل شخص وإصابة اثنين بحادث طعن في مدرسة

الشرطة الأمريكية: مقتل شخص وإصابة اثنين بحادث طعن في…

2022-09-01 / 18:44
Photo of الصين تعلن إغلاق مدينة يقطنها أكثر من 20 مليون نسمة

الصين تعلن إغلاق مدينة يقطنها أكثر من 20 مليون…

2022-09-01 / 13:06

تعليق واحد

  1. هاذ الوكالة باغية شي بيعة او شرية في هاذ موسم الخريف ، في جسم البشر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق