وكالة الدواء: متحورات “جديدة كليا” من كورونا قد تظهر هذا الشتاء

هبة بريس - وكالات

أفادت وكالة الدواء التابعة للاتحاد الأوروبي أمس الجمعة بأن متحورات جديدة كليا من فيروس كورونا قد تظهر هذا الشتاء، لكن اللقاحات المتوفرة حاليا يفترض أن تحمي من الإصابة الحادة بالمرض أو الوفاة.

ويأتي إعلان وكالة الدواء الأوروبية بالتزامن مع استعداد دول الاتحاد الأوروبي لإطلاق حملة لقاحات معززة ضد كوفيد قبل موجة من الإصابات يُخشى أن تتفشى في وقت لاحق هذا العام.

وتشمل هذا اللقاحات خليطا متنوعا من لقاحات مضادة لأوميكرون المتفشي حاليا تم ترخيصها حديثا إضافة الى اللقاحات الأصلية التي طورت لمحاربة الفيروس، وفق الوكالة الأوروبية.

وحذر المسؤول عن اللقاحات في الوكالة الأوروبية ماركو كافاليري من أنه “لا ينبغي انتظار لقاح خاص”، مضيفا أنه “قد يكون هناك متحور جديد بالكامل قيد الظهور لا يمكننا توقعه اليوم”.

وكانت الوكالة قد أعطت أول أمس الخميس موافقتها على لقاحات معدلة من شركتي فايزر/بايونتيك وموديرنا مخصصة لمكافحة متحورة “بي آي 1” القديمة من أوميكرون.

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