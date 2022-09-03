الملك محمد السادس

الملك يهنئ حاكمَيْ جمهورية سان ماران بمناسبة ذكرى تأسيسها

2022-09-03 / 11:43
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى حاكمَيْ جمھوریة سان ماران السیدان أوسكار مینا وباولو روندیلي وذلك بمناسبة تخليد ذكرى تأسيسها.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن أحر التهاني وأصدق المتمنیات للسیدين أوسكار مینا وباولو روندیلي بموفور الصحة والھناء، ولشعب سان ماران الصدیق باطراد التقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك أيضا “وأغتنم ھذه المناسبة، لأسجل، بكل ارتیاح، ما یجمع بلدینا من علاقات التعاون المثمر والتقدیر المتبادل، مؤكدا لكما حرصنا بالمملكة المغربیة على مواصلة العمل المشترك من أجل الدفع قدما بعلاقاتنا الثنائیة، لما فیه خیر شعبینا الصدیقین”.

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