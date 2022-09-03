من أجل بعض الدراهم.. الملالي يسب المغاربة و يتجرأ على “الملك”
خرج محمد الملالي المشهور في موقع “تيك توك” ب “الملالي” بتصريحات مثيرة و مستفزة عبر بث مباشر قام به بنفس المنصة.
سب و تهكم و استفزاز للمغاربة من أجل بعض الدراهم التي قد يجنيها عقب بث مباشر خلق الجدل بمنصات التواصل الاجتماعي، بسبب ما تضمنه من عبارات قاسية تمس برموز و مقدسات البلاد.
قابله استنكار و استياء شديدين من طرف العديد من النشطاء، الذين عبروا عنه خلال التعليقات التي تضمنت معظمها “عاش الملك” فيما اكتفى البعض الآخر بلوم الأشخاص الذين يساهمون في شهرة ” من هب و ذب”.
جهل، عدم الوعي، شهرة موسمية، و الرغبة في تحقيق الربح المادي، كلها عوامل جعلت من البعض يتجرؤون على سب المغاربة و استفزاهم سواء عبر ما يقدمونه من فيديوهات مخلة بالحياء، صور تبرز مفاتنهم، أو تصريحات مثيرة للجدل تصل إلى المساس بملك البلاد.
و يبقى السؤال ! متى سوف يوضع حد لمثل هؤلاء الأشخاص الذين يشوهون صورة المغرب بالخارج و يدمرون جيلا بأكمله؟ متى سيتم وضع قوانين ردعية حتى يتعض البعض ؟ متى سيتم تقنين هذا المجال ؟
13 تعليقات
يومآ ما سيظهر الكل على حقيقته ولكم واسع النظر
واو هدشي كتنشروه بزربة وهد غلاء ومعيشة دل وهد ناس لتشفرو في بلاد مكتهدروش عليهم وزيد وزيد
وهل اللئيم العاجز و الفاشل والمنحط اخلاقيا والاحمق تنتظر منه خيرا؟
نعم، سمعته، لا يجوز مثل هذه الأمور يجب تشديد المراقبة على مثل هذه التصرفات،
وجد البعض منصات التواصل الإجتماعي متاحة وبدون رقابة فبدأ البعض بنشر التفاهات والبعض الآخر فيديوهات مخلة بالحياء أما البعض الآخر تجاوزا ذلك إلى حد المساس برموز ومقدسات البلاد لذى أصبح من الضروري فرض رقابة مشددة على المنصات التواصلية.
يجب على الدولة التحرك ولجم مثل هؤلاء الأغبياء التافهين ومحاسبتهم بشدة.
يستغل بعض المؤثرين منصات التواصل الاجتماعي لنشر فيديوهات ومباشرات بغرض حصد أكبر عدد من المشاهدات بدون أي اعتبار لمحتواها هل يتناسب مع ثقافات ومقدساتنا لهذا من واجب السلطات التحرك ووضع قوانين تحكم هذا المجال .
انتم تقومون باشهار هذا الشخص، قبله سب الله من طرف تلك المسكينة اقول مسكينة لانها تجرات على من حياتها بين اصبعيه بل وحياة العالمين، ولم تهرجوا و تمرجوا كما الان
لا يجب السماح لأي كان تجاوز الخطوط الحمراء لذا أصبح الأمر يتطلب رقابة إلكترونية ومحاسبة كل معتد ومتجاوز.
على المسؤولين في هذا الوطن ان يراقبوا بصرامة٠ هؤلاء الجهل ويربونهم على احترام مقدسات البلاد.
الشهرة التي تأتي من فراغ وبسرعة فائقة نتيجتها السقوط والنسيان بسرعة فائقة كذالك وبالتالي تسبب لصاحبها أزمة نفسية حادة وعدم تقبله للواقع الحقيقي
من يجب أن يحاسب هو من يروج لمثل هذه التفاهات..
الشاذ لا حكم له، والمرضى علاجهم في مستشفى الامراض العقلية،والعملاء مصيرهم الخزي والذل والعار !!