مهيول :” اللي شادين الثقافة ديال البلاد بزنازة و بياعة و شراية”

نجلاء مزيان

استنكر الفنان المغربي محمد مهيول سياسة الأذن الصماء التي يستعملها بعض المسؤولين في الوزارة الوصية و تغاضيهم عن معاناة الفنان المغربي أثناء مرضه و قلة إمكانياته…

و في هذا الصدد قال مهيول خلال تصريحه لجريدة هبة بريس الالكترونية:” المسؤولين الله ياخد فيهم الحق حشومة عليهم الفنانين يموتوا بالمرض على قلة السبيطارات، كاين دول عربية كيداويو الشعب فابور انتما سبيطار المخرن ما فيه حتى دوا الحمر”.

و أضاف قائلا :” المدارس ديال المخزن زيرو باش تخدموا البريفي ، كرضونا و قاضيونا احنا صافي تهلاو فالشيخات و الراقصات دوزوا بيهم القصاير”.

و اختتم حديثه :” لي شادين الثقافة ديال البلاد بزنازة، بياعة و شراية ماشي ناس مثقفين اذا أسندت الأمور لغير أهلها فانتضر الساعة ..الآن بقى غير الحبس ولا المقبرة”.

و في سياق منفصل، فارق مهيول صديقه و رفيق دربه و زميله نور الدين بكر الذي وافته المنية صباح أمس الجمعة، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، -فارق- و هو يذرف الدموع، متحسرا على ما عاشه خلال أيامه الأخيرة من تهميش و إقصاء.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0