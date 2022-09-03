مهيول :” اللي شادين الثقافة ديال البلاد بزنازة و بياعة و شراية”

2022-09-03 / 11:05
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نجلاء مزيان

استنكر الفنان المغربي محمد مهيول سياسة الأذن الصماء التي يستعملها بعض المسؤولين في الوزارة الوصية و تغاضيهم عن معاناة الفنان المغربي أثناء مرضه و قلة إمكانياته…

و في هذا الصدد قال مهيول خلال تصريحه لجريدة هبة بريس الالكترونية:” المسؤولين الله ياخد فيهم الحق حشومة عليهم الفنانين يموتوا بالمرض على قلة السبيطارات، كاين دول عربية كيداويو الشعب فابور انتما سبيطار المخرن ما فيه حتى دوا الحمر”.

و أضاف قائلا :” المدارس ديال المخزن زيرو باش تخدموا البريفي ، كرضونا و قاضيونا احنا صافي تهلاو فالشيخات و الراقصات دوزوا بيهم القصاير”.

و اختتم حديثه :” لي شادين الثقافة ديال البلاد بزنازة، بياعة و شراية ماشي ناس مثقفين اذا أسندت الأمور لغير أهلها فانتضر الساعة ..الآن بقى غير الحبس ولا المقبرة”.

و في سياق منفصل، فارق مهيول صديقه و رفيق دربه و زميله نور الدين بكر الذي وافته المنية صباح أمس الجمعة، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، -فارق- و هو يذرف الدموع، متحسرا على ما عاشه خلال أيامه الأخيرة من تهميش و إقصاء.

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‫2 تعليقات

  2. ذلك بسبب عدم استفادة الفنانين من التغطية الصحية وصناديق التقاعد

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