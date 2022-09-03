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تقرير: تضاعف نفقات التمدرس في للمغرب بأكثر من ثلاث مرات

2022-09-03 / 09:39
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هبة بريس

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن نفقات التمدرس تضاعفت أكثر من ثلاث مرات بين سنتي 2001 و2019، منتقلة من 1.277 درهما في 2001 إلى 4.365 درهما في 2019.

وأوضحت المندوبية في وثيقتها الأخيرة المعنونة “مختصرات التخطيط”، والصادرة بمناسبة الدخول المدرسي، المرتقب في الخامس من شتنبر الجاري، أنه حسب الوسط السكني، انتقلت هذه النفقات من 461 إلى 1.484 درهم بالوسط القروي ومن 1.629 إلى 5.701 درهم بالوسط الحضري.

وأوردت الوثيقة الصادرة تحت عنوان “كم تبلغ نفقات الأسر من أجل تمدرس أبنائها؟” أن حجم تلك النفقات ضمن ميزانية الأسر، خلال الفترة ذاتها، انتقل من 1,6 إلى 4,8 في المائة على المستوى الوطني، ومن 0,7 إلى 2,2 في المائة بالوسط القروي، ومن 2 إلى 5,6 في المائة بالوسط الحضري.

وأضافت أن النفقات ارتفعت سنويا بنسبة 7,6 في المائة لكل متمدرس بالوسط القروي و11,9 في المائة بالوسط الحضري، أي ما يعادل 6,5 في المائة على المستوى الوطني.

كما أورد المنشور، أنه خلال الدخول المدرسي 2019-2020، بلغ متوسط إنفاق الأسر المغربية 1.556 درهما، أي 35,7 في المائة من نفقات التمدرس و20,4 في المائة من ميزانيتها الشهرية المتوسطة.

وتتباين هذه النفقات بشدة وفقا للوسط السكني ومستوى المعيشة وقطاع التعليم. إذ تبلغ 1.926 درهما بالنسبة للأسر الحضرية و760 درهما للأسر القروية، أي ما يعادل، على التوالي، 33,8 و51,8 في المائة من نفقاتها السنوية على التمدرس و22,5 و13,6 في المائة من ميزانيتها الشهرية المتوسطة.

وحسب مستوى المعيشة، تبلغ نفقات الدخول المدرسي لـ 20 في المائة الأعلى من الأسر الميسورة 5 مرات نفقات الـ20 في المائة الأدنى من الأسر الأكثر هشاشة، أي ما يعادل على التوالي 3.456 و721 درهما، و26,6 و62,7 في المائة من نفقاتها السنوية على التمدرس.

وبالنسبة لقطاع التعليم، بلغ متوسط نفقات الأسر التي لها أطفال متمدرسون حصرا بالقطاع الخاص (3.639) أربع مرات نفقات الأسر التي لها أطفال متمدرسون حصرا بالقطاع العام (928 درهما)، أي 28 و48,1 في المائة على التوالي من نفقاتها السنوية على التمدرس.

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‫24 تعليقات

  1. توالت على الأسر المغربية مناسبات مكلفة منذ شهر رمضان حتى عيد الأضحى المبارك ثم جاء الدخول المدرسي الذي سيزيد من معاناتهم فنتمنى أن تتدخل الجهات المسؤولة لعقلنة الأسعار التي تظاعفت لدرجة عجز البعض عن اقتناء مستلزمات التمدرس لابناءهم

  2. التمدرس حاجة ملحة لا غنى عنها بالنسبة للجميع وفي ظل أزمة الغلاء التي سيطرت على جميع القطاعات فإن من واجب الحكومة أو الوزارة الوصية التدخل لتقنين أسعار مستلزمات التمدرس لتخفف من آثار أزمة الغلاء.

  3. على وزارة التعليم التدخل بحلول عاجلة لاحتواء الأوضاع فيما يخص أسعار الأدوات المدرسية التي التهبت إلى درجة أن بعض الأولياء عجزوا تأمين متطلبات ابناءهم.

  4. لماذا لم تتدخل وزارة التربية والتعليم أو الحكومة بحلول لتدارك الأوضاع بدل اللامبالاة التي تتجلى في إرتفاع الأسعار الصاروخي الذي شمل جميع نفقات التمدرس من الألف إلى الياء.

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