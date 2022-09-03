طقس السبت.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، نزول أمطار ضعيفة أو قطرات مطرية متفرقة خلال الصباح فوق السهول الشمالية للمحيط الاطلسي، وأيضا بمنطقة السايس.

ويرتقب، أيضا، تساقط قطرات مطرية أخرى رعدية، فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، وسفوحهما الشرقية، وفي المنطقة الشرقية وأقصى جنوب المملكة.

وستمركز سحب غير مستقرة شيئا ما فوق الريف وشرق الساحل المتوسطي، مع نزول قطرات مطرية متفرقة مصحوبة برعد لا سيما خلال الصباح، فضلا عن تشكل كتل ضبابية محلية بالقرب من سواحل المحيط الاطلسي.

وسيظل الطقس حارا نسبيا بكل من جنوب وشرق الأقاليم الصحراوية، والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية، مع تسجيل هبات رياح قوية بعض الشيء بالمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي والسواحل الوسطى والأطلس، حيث ستكون مرفوقة بتناثر الغبار محليا.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 14 و19 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 24 و32 درجة بالجنوب الشرقي، وبداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 17 و25 درجة عموما فيما تبقى من أرجاء المملكة.

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