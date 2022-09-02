توقيف شخص إعتدى على رجل أمن بطنجة
هبة بريس _ الرباط
وقالت مصادر متطابقة ان المعتدي كان يقود السيارة، وأصر على التوقف في مكان ممنوع قبالة أحد المراكز التجارية بشارع عمر بن الخطاب.وهو التوقف الذي نبهه اليه شرطي النرور دون ان يكثرث بذلك غير ان الامور زادت في التشنج بعدما
أوقفت المصالح الأمنية بطنجة، مساء اليوم الجمعة؛ شخصا اعتدى على رجل شرطة
وقالت مصادر متطابقة ان المعتدي كان يقود السيارة، وأصر على التوقف في مكان ممنوع قبالة أحد المراكز التجارية بشارع عمر بن الخطاب.وهو التوقف الذي نبهه اليه شرطي النرور دون ان يكثرث بذلك غير ان الامور زادت في التشنج بعدما
قام سائق السيارة برمي الوثائق في وجه الشرطي بطريقة مهينة، وانهال عليه بسيل من السب والاعتداء اللفظي.
وتم ربط الاتصال بشرطة النجدة، حيث حلت دورية أمنية على وجه السرعة، ليتم اقتياد المعني بالامر إلى مقر الدائرة الأمنية الثانية.
وبتعليمات من النيابة العامة، تم إيداع المعني بالأمر رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث، قبل أن يتم تقديمه أمامها.
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4 تعليقات
إن لم يتم التصدي لهذه الظاهرة وتشديد العقوبات ضد مرتكبيها فإن الجهاز الأمني سيفقد هيبته وسيتفشى التسيب وانعدام الأمن والأمان في مجتمعنا
مؤخرا انتشرت ظاهرة الإعتداء والتطاول على رجال الأمن بشكل كبير مما يستوجب مزيدا من الحزم والصرامة في مواجهة هذه الظاهرة التي سيكون لها آثار وخيمة على مجتمعنا المغربي.
إنها أكثر من مجرد اعتداءات إنها تجاوزات في حق رجال الأمن والتي ستخلق خللا في النظام الأمني في المغرب لهذا يجب التصدي لهذه الظاهرة بأحكام قضائية تحفظ كرامة وهيبة رجل الأمن.
الاعتداء على انسان يعد جريمة في القوانين في المغرب
إذا أضفنا أن الاعتداء تم على موظف اثناء تأديه مهامه زادت درجة الجريمة
و إذا كان هذا الموظف رجل أمن فإن الأمر بلغ أقصى درجات الوقاحه .
لست متملقا لأحد . و لكن السلوكات التي اصبحت شائعة تفرض التدخل الحاسم في وجه المجرمين الذين ال يرحمون صغيرا و لا شيخا و لا مرأة بل و لا المسؤولين عن الأمن . المرجو النشر