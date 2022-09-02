توقيف شخص إعتدى على رجل أمن بطنجة

هبة بريس _ الرباط

أوقفت المصالح الأمنية بطنجة، مساء اليوم الجمعة؛ شخصا اعتدى على رجل شرطة

وقالت مصادر متطابقة ان المعتدي كان يقود السيارة، وأصر على التوقف في مكان ممنوع قبالة أحد المراكز التجارية بشارع عمر بن الخطاب.وهو التوقف الذي نبهه اليه شرطي النرور دون ان يكثرث بذلك غير ان الامور زادت في التشنج بعدما

قام سائق السيارة برمي الوثائق في وجه الشرطي بطريقة مهينة، وانهال عليه بسيل من السب والاعتداء اللفظي.

وتم ربط الاتصال بشرطة النجدة، حيث حلت دورية أمنية على وجه السرعة، ليتم اقتياد المعني بالامر إلى مقر الدائرة الأمنية الثانية.

وبتعليمات من النيابة العامة، تم إيداع المعني بالأمر رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث، قبل أن يتم تقديمه أمامها.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0