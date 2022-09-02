حصري..اعتقال السيمو الكناوي بتهمة الاعتداء على حارس أمن خاص

القسم الفني

كشفت مصادر هبة بريس الخاصة عن اعتقال الرابور المغربي محمد منير المعروف ب “السيمو الكناوي”، يومه الجمعة، حيث تم اقتياده للمنطقة الأمنية بسلا الجديدة.

و أضافت ذات المصادر أن “السيمو الكناوي” تم اعتقاله بتهمة الاعتداء على حارس أمن خاص بمستشفى الأمير مولاي عبد الله بسلا الذي أصيب على مستوى الرأس.

و يشار أن محمد منير المعروف فنيا بسيمو الكناوي هو مغني راب مغربي وكاتب كلمات راب، معروف بأغانيه التي يتطرق فيها للقضايا الاجتماعية، وجرأته في تناول المواضيع السياسية.

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