Moroccan security forces salute the flags during an inauguration ceremony attended by the French President and the Moroccan King at the Tanger-Med port in the northeastern coastal city of Tangier, Morocco, September 20, 2015. President Hollande continues his two-day visit to Morocco. REUTERS/Alain Jocard/Pool

محلل سياسي …العلاقات بين باريس والرباط تقليدية واستراتيجية

2022-09-02 / 20:26
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هبة بريس _ الرباط

لاحديث سوى عن “برود” في العلاقات بين الممكلة المغربية وفرنسا، الدولتان المرتبطتان بعلاقات دبلوماسية وتاريخية متجذرة .

في الصدد قال المحلل السياسي المغربي، أشرف الطريبق إن عدد التأشيرات الفرنسية لصالح المغاربة، تقلص بشكل كبير، مشيرا إلى أن مواطنيه يعدون أكثر الطالبين لهذه التأشيرة، رغم أنه لا يرى أي علاقة بين منح التأشيرات وسبب التقليص الذي تحدثت عنه باريس والمتعلق بعدم تعاون المغرب والجزائر وتونس لتسهيل عودة مواطنيهم من فرنسا.

وقال: “نعم قرار التقليص أثر نوعا ما على اعتبار أنه أحادي تم اتخاذه من طرف فرنسا فقط”.

من جانبه، اعتبر أستاذ القانون الدولي بجامعة عبد المالك السعدي، محمد العربان، في حديث للحرة أن العلاقات بين باريس والرباط، تقليدية واستراتيجية يحكمها التاريخ والمصالح المشتركة والتعاون المبني على الاحترام المتبادل والثقة التي راكمها المغرب مع الدول الأوربية وفرنسا بشكل خاص، مبعدا ملف التأشيرات جانبا، فقضية “الوحدة الترابية للمغرب” وفقه هي من يحدد علاقات المملكة مع الدول.

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