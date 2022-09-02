“غازبروم” توقف إمدادات الغاز لأوروبا إلى أجل غير مسمى

2022-09-02 / 19:52
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت مجموعة «غازبروم» الروسية اليوم (الجمعة)، توقف عمل خط أنابيب «نورد ستريم» الحيوي لإمداد أوروبا بالغاز حتى انتهاء إصلاح توربين فيه، بعدما كان من المقرر أن يعاود العمل غدا السبت بعد عملية الصيانة.

وأفادت غازبروم في بيان، بأنها اكتشفت «تسرب زيت في التوربين خلال عملية الصيانة»، مشيرة إلى أنه «حتى إتمام الإصلاح … يعلّق نقل الغاز عبر نورد ستريم تماماً».

وكان من المقرر أن تستأنف روسيا السبت إمدادات الغاز عبر «نورد ستريم» بعد توقف جديد لثلاثة أيام أثار مخاوف في أوروبا التي تبذل جهودا مكثفة لتفادي أزمة طاقة هذا الشتاء.

وأكدت غازبروم اليوم أنها اكتشفت هذه المشكلات التقنية خلال كشف تقني جرى مع ممثلين عن مجموعة سيمنز الألمانية التي صنعت التوربين.

وتحدثت المجموعة الروسية عن «تسرب زيت في الأسلاك الموصولة بعدادات السرعة لأحد الدوّارات»، ونشرت على تطبيق «تلغرام» صورة تظهر أسلاكا محاطة بسائل داكن اللون.

وكان الكرملين أعلن في وقت سابق الجمعة أن عمل خط الأنابيب «مهدد» بفعل انقطاع في قطع التبديل نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بعد هجومها على أوكرانيا. وردت موسكو على العقوبات بخفض إمدادات الغاز إلى الأوروبيين بشكل حاد.

ويتهم الأوروبيون الكرملين باستخدام الغاز وسيلة ضغط عليها بسبب اعتمادها الكبير على مصدر الطاقة هذا، غير أن موسكو تنفي ذلك متحججة بمشكلات فنية ناتجة عن العقوبات أو تأخير في تسديد المستحقات.

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‫17 تعليقات

  7. الشتاء قادم …وستدفع اوربا ثمن الانقياد الاعمي خلف امريكا الغاز والحڨرة ههههه

  9. أمريكا دمرت البلاد العربية بواسطة حكومات عربية فاسدة وباغا دمر تا أروبا

  14. حسب علمي إيطاليا وفرنسا لن تتعرضا لنقص الإمدادات فالجزائر ستعوض روسيا في ذلك

  15. ظاهرة فيزيائية غريبة قطع الغاز قد يكون سبب اشتعال حرب كبيرة تحير حتى الدفاع المدني الذي يوصي بقطع الغاز لإطفاء النار

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