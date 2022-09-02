للتخفيف من الأزمة…اسبانيا تطلق مواصلات ارخص وقطارات مجانية

قررت الحكومة المركزية في إسبانيا، تخفيض أسعار تذاكر المواصلات العامة ابتداء من أول سبتمبر/أيلول، لمواجهة أزمة التضخم وغلاء المعيشة.

واقترحت مدريد حزمة إجراءات تهدف لمواجهة مشكلة الضخم وترشيد استهلاك الطاقة تحسبا لفصل الشتاء المقبل، وهو ما لقي موافقة الحكومات الإقليمية في كافة المناطق الإسبانية، وفقا لشبكة يورونيوز.

وتشمل الإجراءات المقترحة: خصم أسعار تذاكر المواصلات بما فيها الاشتراكات الشهرية والأسبوعية والسنوية، ومنح تذاكر مجانية للزبائن الذين يستقلون قطارات الضواحي، كما أن رسوم الاشتراك ستكون مجانية أيضا حتى نهاية السنة

وقررت مناطق أخرى رفع نسبة خصم سعر التذاكر من 30% إلى 50%.

وقد بدأت ثمار هذا القرار تتجسد على الأرض مع دخوله حيز التنفيذ إذ ارتفعت أمس وتيرة استعمال القطار بنسبة 50% مقارنة بأول سبتمبر/أيلول من سنة 2019، وتم شراء 425 ألف اشتراك مجاني، فقا لوزارة النقل.

وسيكون القرار ساري المفعول لمدة ثلاثة أشهر أي حتى 31 ديسمبر/كانون الأول ومن المرتقب أن يستفيد منه عشرات الآلاف من الإسبان الذين يستقلون المواصلات العامة.

يأتي ذلك بعد تصريحات لرئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، قال فيها إن هناك قرارا بخفض ضريبة الغاز بداية من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقال إن الحكومة تريد خفض ضريبة القيمة المضافة على الغاز إلى 5% مما هي عليه الآن “21%”، وذلك من أجل تخفيف الضغط المتزايد على الأسر الضعيفة

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