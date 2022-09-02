نشر تفاصيل جديدة عن “الوثائق السرية” في منزل ترامب
هبة بريس
كشفت وزارة العدل الأمريكية، الجمعة، عن تفاصيل جديدة بشأن الوثائق التي عثر عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي في منزل الرئيس السابق دونالد ترامب بولاية فلوريدا الشهر الماضي.
وأوضحت الوزارة أن مكتب التحقيقات عثر في أغسطس/ آب الماضي أثناء تفتيشه مقر إقامة الرئيس ترامب، على مجلدات فارغة موسومة بأنها “سرية”، وفق وكالة أسوشييتد برس.
ونشرت الوزارة جردا تفصيليا للمواد المصادرة شمل محتويات 33 صندوقا عثر عليها في مكتب وغرفة تخزين داخل مقر إقامة ترامب.
وأوضح الجرد عثور مكتب التحقيقات على أكثر من 10 آلاف سجل حكومي، لكنه لم يذكر أية تفاصيل بشأن محتوى السجلات.
وبين أن المستندات التي تحوي “معلومات سرية” كانت مخزنة في صناديق وحاويات بالمنزل، كما تم وضعها بين صحف ومجلات وملابس وأشياء شخصية أخرى، حسب الوكالة.
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8 تعليقات
انا رأيي ان ترمب كان جاسوس يعمل ضد امريكا واوروبا كلها …وهذه سابقة لم تحدث منذ نشأة امريكا والي الآن ..ولا اعرف كيف استطاع التسلل الي حكم امريكا بهذه السهولة …؟؟؟؟
حصيلة ثقيلة يا ترامب 😅
هناك صراع بين الحزب الجمهوري الذي يمثله ترامب وحزب الديمقراطي الذي يمثله بايدن .
واعتقد ان كل مايحصل لترامب هو سببه تصريحاته ضد حزب الديمقراطي . وربما او مؤكد انها كلها تصفية حسابات .
اللهم اضرب الظالمين بالظالمين
يستعملها في حلب الدول العظى لتمويل الناتو
حرب تصفية الحسابات بين الحزبين بعد فشل السياسة الامريكية المحتضرة بقيادة الحزب الديمقراطي وقرب إنتخابات التجديد النصفي ومن المتوقع فوز الجمهوريين بها تمهيدا لفوز ترامب بانتخابات الرئاسة 2024
نرجسي مختل, اختصاصه خلق المشاكل و الازمات
أخذتم كل شي من ترامب يا مصاصي الدماء واليوم أنتم ضده يا زباله يا صهاينه