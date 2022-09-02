“فدرالية اليسار” : الشباب المغربي يعيش هشاشة مزمنة

هبة بريس _ الرباط

سجلت “فدرالية اليسار الديمقراطي” أن السياسة الاقتصادية والاجتماعية في المغرب لم تستطع استيعاب الشباب المغربي العاطل الذي يعيش هشاشة مزمنة.

وقالت الفدرالية من خلال سؤال وجهته ي سؤال مكتوب وجهته فاطمة التامني إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، إن عدم القدرة على ضمان العيش الكريم، وتوفير شروط الاستقرار أدى إلى تنامي حلم مغادرة الوطن عبر قوارب الموت .

وشددت التامني على أن ظاهرة الهجرة غير النظامية في صفوف الشباب تستمر في ظل وضع معقد بالنظر لصعوبة التحكم في تدفقات الهجرة، ومواجهة المافيات المتخصصة، وهو وضع يسائل أيضا السياسات المعتمدة لمعالجة معضلات الفقر والبطالة والإقصاء.

وأبرزت أن ركوب قوارب الموتى لا يقتصر على الشباب بل على النساء وأطفالهن بحثا عن عيش آمن وهربا من الفقر والقهر، لأن البرامج التي أطلقتها الحكومة لتوفير فرص الشغل للشباب لم تفلح في إعطاء انطلاقة حقيقية لتوفير عيش كريم لشباب ضائع، ولا فتحت فرصة المجال لتحقيق الذات على أرض الوطن بدل العيش على حلم مغادرته

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0