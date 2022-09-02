تطوان.. توقيف 3 أشخاص متورطين في محاولة تهريب مخدرات

هبة بريس _ تطوان

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، اليوم الجمعة، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 23 و45 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في محاولة تهريب طن و350 كيلوغراما من المخدرات.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه الأول في حالة تلبس بحيازة وترويج مخدر الحشيش بمنطقة مارتيل، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هويتي مزوديه بالمخدرات وتوقيفهما بالمنطقة القروية “بني بوزرة” بضواحي مدينة شفشاون.

وأضاف أن إجراءات التفتيش المنجزة بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي بداخل مستودع يستغله المشتبه فيهما مكنت من العثور على كميات مهمة من مخدر الحشيش، والتي بلغ مجموع وزنها طنا و350 كيلوغراما (1350 كيلوغراما) من المخدرات.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، ورصد امتداداتها وارتباطاتها المحتملة على الصعيدين الوطني والدولي.

وأبرز أن هذه القضية تأتي في سياق العمليات الأمنية المتواصلة التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة شبكات الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

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