بحسرة و ألم.. مشاهير الفن ينعون الفنان الراحل نور الدين بكر

نجلاء مزيان

نعى مجموعة من الفنانين الراحل نور الدين بكر بكلمات مؤثرة عبر صفحاتهم الرسمية بمختلف منصات التواصل الاجتماعي.

و في هذا الصدد كتب الفنان رشيد الوالي تدوينة بموقع “أنستغرام” جاءت كالتالي :”ببالغ الحزن والدموع علمت بخبر وفاة الفنان نور الدين بكر هذا الصباح، ما عساني اقول وما عساني افعل لا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون عزائي لأسرته الكبيرة والصغيرة”.

و أضاف قائلا:”عملت مع نور الدين بكر قليلا لكني تعلمت منه الكثير، لا زالت عبارته الشهيرة مشيتي فالخسران أحمادي تتداول لحد اليوم، قفشات ومستملحاته وخفة دمه كان لها الدور الكبير في محبة الناس له، وفي نجاح معظم الأعمال التي شارك فيها، الموت يغيب واحد من أعلام الفن الكوميدي بالمغرب، لكنها الحياة كل واحد فينا يقول كلمته ويرحل، البقاء لله”.

و بدورها لطيفة رأفت علقت قائلة : انا لله وانا اليه راجعون اتقدم بخالص التعازي لعائلة الفنان القدير نور الدين بكر وللأسرة الفنية، الله الفقيد وأسكنه فسيح جنانه

و كذا مهدي فولان كتب عبر ذات المنصة :” وداعا .. الله يرحمك ياربي ..نور الدین عمي عاونتيني بزاف و كنتي كتعاملني بحال واحد من ولادك الله يرحمك و ا يغفر ليك ياربي”.

و الجدير بالذكر الفنان نور الدين بكر أن غادر إلى دار البقاء صباح يومه الجمعة، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان.

و يُعدّ الراحل من بين أفضل الكوميديين المغاربة عاش أفضل فترات مشواره الفني في فترة التسعينات مع فرقة مسرح الحي الذي قدم معها أفضل المسرحيات والتي أُعتبرت الأفضل في تلك الفترة من بينها مسرحيتي «شرح ملح» و«حب وتبن» سنة 1998، بالإضافة إلى ذلك عمل في عدة مسلسلات وسيتكومات لعل أشهرها مسلسل سرب الحمام سنة 1998 مع رشيد الوالي، ومجموعة من السيتكومات والمسرحيات.

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