بعد أزمة “تيكاد8”.. اتصال بين بوريطة ونظيره الياباني

2022-09-02 / 16:27
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هبة بريس

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة، اليوم الجمعة، محادثات مع نظيره الياباني يوشيماسا هاياشي.

وجاء في تغريدة لوزارة الخارجية نشرتها على حسابها الرسمي بموقع تويتر: “تباحث السيد ناصر بوريطة، اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، مع وزير الشؤون الخارجية الياباني، السيد يوشيماسا هاياشي”.

ويعد هذا الاتصال الأول بعد أزمة قمة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا في نسختها الثامنة “تيكاد 8″، التي انعقدت في الفترة بين 27 و28 غشت بتونس، وقاطعتها المغرب بسبب استقبال قيس سعيد لزعيم البوليساريو.

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