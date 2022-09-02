كورونا بالمغرب.. تسجيل 27 إصابة جديدة وحالة وفاة

2022-09-02 / 16:09
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 27 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 49 شخصا، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و 761 ألف و830 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و387 ألف و401 شخصا، مقابل 24 مليون و894 ألف و466 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 41 ألف و303 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و264 ألف و495 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و247 ألف و861 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (18)، والرباط سلا القنيطرة (6)، والشرق (2)، وسوس ماسة (1).

وأضاف المصدر ذاته أن حالة الوفاة الوحيدة سجلت بجهة كلميم واد نون، ليبلغ إجمالي الوفيات 16 ألف و274 وفاة.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 360 حالة، في حين تم تسجيل حالة واحدة خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليكون مجموع هذه الحالات 18 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,34 في المائة.

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