أمام أعين أصدقائه.. وفاة طفل بتحد على تيك توك

2022-09-02 / 15:44
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هبة بريس - وكالات

فيما يواجه تطبيق تيك توك الشهير اتهامات بالترويج لتحديات قاتلة تودي بحياة الأطفال، تكررت مأساة الطفل البريطاني أرتشي باترسبي.

فقد كشفت أم عن وفاة ابنها أمام أصدقائه أثناء قيامه بـ”تحدي التعتيم” الذي يقضي بحبس الأنفاس حتى فقدان الوعي، وفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وكان ليون براون من كومبيرنولد في اسكتلندا، والبابغ 14 عاماً فقط، قد وجد غير مستجيب في غرفة نومه بعد القيام بالتحدي المرعب.

فيما حذرت والدته، لورين كيتنغ، آباء زملائه بعد أن كشف صديق ابنها أنه يريد تكرار لعبة الاختناق بعد رؤيتها على تيك توك.

كما ادعت أن أصدقاء ليون كانوا يشاهدونه وهو يقوم بالتحدي عبر Facetime عندما وقعت المأساة.

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