أكادير : البحث عن شاب متهور عرض حياة مواطنين للخطر

ع اللطيف بركة : هبة بريس

نجا مواطنون مساء أمس الخميس فاتح شتنبر الجاري، من موت محقق ، بعد أن وجدوا أنفسهم منقلبين بسيارة خفيفة كانوا على متنها، صدمتها سيارة رباعية الدفع، في ملكية شاب متهور، جعل من الطريق المزدوج الرابط بين تيكوين وأيت ملول، حلبة لممارسة السرعة والالعاب البهلوانية، معرضا حياة الآخرين للخطر .

وبحسب مصادر، فإن السيارة الخفيفة ، بقوة الاصطدام، إنتقلت الى الطريق المعاكس، ولولا الالطاف الإلهية لوجد هؤلاء أنفسهم أجسامهم تحت عجلات شاحنات كبيرة تتحرك بالطريق المذكور .

الحادث عجل بتواجد المصالح الأمنية والوقاية المدنية، وتم فتح تحقيق في ملابسات الحادث، بعد التوصل بمعلومات عن لون السيارة ، وملامح سائقها ، ستعجل باعتقاله في حالة إستمراره بالفرار، عوض أن يقدم نفسه للمصالح الأمنية التابعة لمنطقة سكناه ، وهي الطريقة للافلات من تهمة الفرار .

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