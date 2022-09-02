مصر.. قتلى وجرحى في حادث تصادم قطار بسيارة

2022-09-02 / 13:50
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هبة بريس - وكالات

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية المصرية، اليوم الجمعة، مقتل 3 وإصابة 9 آخرين في حادث تصادم قطار مع سيارة ميكروباص.

ونقلت بوابة “الأهرام”، ظهر اليوم الجمعة، عن مديرية الصحة بالشرقية ارتفاع عدد ضحايا تصادم قطار فاقوس مع سيارة ميكروباص عند مزلقان قرية كفر أكياد إلى 3 وفيات، وإصابة 9 آخرين.

وأكد اللواء محمد صلاح، مدير أمن محافظة الشرقية قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية بالمحافظة يفيد بتصادم قطار فاقوس مع سيارة ميكروباص، بمزلقان أكياد ما أسفر عنه مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة والإسعاف بالمحافظة إلى مكان الحادث وتم نقل جثة واحدة لمشرحة المستشفى المركزي في مدينة فاقوس، مع نقل المصابين وكان عددهم 11 شخصا إلى المستشفى نفسها لتلقي الخدمة العلاجية، لكن 2 من المصابين لفظا أنفاسهما بعد وصولهما إلى المستشفى، مباشرة.

وأظهرت تحريات المباحث الأولية بمحافظة الشرقية المصرية أن سيارة الميكروباص حاولت العبور الخاطئ من مزلقان السكك الحديدية بكفر أكياد التابع لمركز فاقوس، أثناء مرور القطار ما أسفر عن التصادم.

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