تحديد موعد وملعب ‘السوبر الافريقي’ بين الوداد و نهضة بركان

2022-09-02 / 13:09
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هبة بريس

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الجمعة ، أن مباراة كأس السوبر الافريقي التي ستجمع بين فريقي الوداد الرياضي و نهضة بركان ، ستجرى يوم السبت 10 شتنبر الجاري على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وقالت الجامعة في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي انه ” بتنسيق مع الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن مباراة كأس السوبر الافريقي التي ستجمع بين فريقي الوداد الرياضي ( بطل عصبة الأبطال الإفريقية) ونهضة بركان ( بطل كأس الإتحاد الإفريقي)، ستجرى على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، يوم السبت 10 شتنبر 2022 بداية من الساعة الثامنة مساء”.

وكان فريق الوداد الرياضي قد توج بدوري ابطال افريقيا عقب فوزه على الاهلي المضري ( 2- 0 ) ، في حين أحرز نهضة بركان لقب كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم بعد تفوقه على فريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، بالضربات الترجيحية (5-4).

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