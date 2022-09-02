تعيين “القايدة حورية” رئيسة لدائرة حضرية بطنجة

اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

جرى، اليوم الجمعة بمدينة طنجة، حفل تنصيب نساء و رجال السلطة الجدد الذين تم تعيينهم مؤخرا بعمالة طنجة أصيلة في إطار الحركة الانتقالية التي أجرتها وزارة الداخلية مؤخرا، من أجل ضخ دماء جديدة في سلك الإدارة الترابية.

وجرى خلال هذا الحفل، الذي ترأسه والي جهة طنجة تطوان الحسيمة ، محمد امهيدية، بحضور مسؤولين قضائيين ورؤساء المصالح الأمنية والعسكرية، ورئيس المجلس العلمي المحلي، والمنتخبين المحليين، ورؤساء المصالح الخارجية، وفعاليات من المجتمع المدني، تقديم رجال السلطة الجدد الذين التحقوا بالإقليم.

ومن بين نساء ورجال السلطة المعينين بعمالة طنجة – أصيلة، القائدة حورية بلصيق التي برز اسمها بشكل كبير خلال فترة الحجر الصحي في بداية جائحة كورونا، حيث تم تعيينها رئيسة للدائرة الحضرية مرس الخير بطنجة .

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