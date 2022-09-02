بعد معاناة طويلة مع المرض.. وفاة الفنان نور الدين بكر

2022-09-02 / 12:42
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هبة بريس

غادر إلى دار البقاء صباح يومه الجمعة، الفنان المغربي القدير نور الدين بكر بعد معاناة طويلة مع المرض

و نعى الفقيد، الفنان محمد الخياري عبر حائطه الفايسبوكي قائلا :”استيقظت الساحة الفنية على مصاب جلل صباح الجمعة، لقد فارقفنا الأستاذ والرائع والأب الروحي للكوميديا بالمغرب سيدي نور الدين بكر إنا لله وانا اليه راجعون ”

نور الدين بكر ممثل مغربي من مواليد الدار البيضاء سنة 1952، يُعدّ من بين أفضل الكوميديين المغاربة عاش أفضل فترات مشواره الفني في فترة التسعينات مع فرقة مسرح الحي الذي قدم معها أفضل المسرحيات والتي أُعتبرت الأفضل في تلك الفترة من بينها مسرحيتي «شرح ملح» و«حب وتبن» سنة 1998، بالإضافة إلى ذلك عمل في عدة مسلسلات وسيتكومات لعل أشهرها مسلسل سرب الحمام سنة 1998 مع رشيد الوالي، ومجموعة من السيتكومات والمسرحيات.

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تعليق واحد

  1. لقد سقطت ورقة من اوراق جييل ما بعد رواد المسرح بالمملكة نور الدين بكر فنان محبوب عند كل المغاربة لن يتكرر ابدا عشنا معه كثيرا من مراحل الفكاهة وكذا تراجيديا المتميزة التي كانت على الفطرة دون تزويق او تنميق. رحم الله الفنان نور الدين بكر واسكنه فسيح جنانه والهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان وعزاؤنا واحد. انا لله وانا اليه راجعون.

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