المغرب يستضيف بطولة العالم لفرق الهواة في الغولف ” WATC”

هبة بريس

تحت رئاسة صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ، تنظم الجامعة الملكية المغربية للغولف “بطولة العالم لفرق الهواة” (WATC) برسم سنة 2027 ، و ذلك بمسالك الغولف الملكي دار السلام بالرباط.

و أفاد بلاغ للجامعة الملكية المغربية للغولف بأن هذه التظاهرة الرياضية المرموقة المنظمة كل سنتين من قبل الاتحاد الدولي للغولف (IGF) ، تتألف من حدثين ،وهما كأس إسبيريتو سانتو (للسيدات) وكأس أيزنهاور (للرجال)، مشيرة الى ان هذه التظاهرة التي رأت النور سنة 1958 ، تشهد مشاركة ما يصل إلى 72 دولة تتنافس على مدار أربعة أيام .

وخلال هذا الموعد الذي يعقد كل سنتين للاتحاد الدولي للغولف، تم إجراء انتخابات لاختيار البلدان المضيفة للدورات المقبلة ، حيث وقع الاخيار على سنغافورة لاحتضان نسخة (2025) والمغرب (الرباط في عام 2027) خلفا لفرنسا (باريس ) والإمارات العربية المتحدة ( دبي عام 2023).

ونقل البلاغ عن السيد أنتوني سكانلون المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للغولف قوله ” الاتحاد محظوظ لتلقي طلبات استثنائية لتنظيم بطولة العالم للهواة. نحن مقتنعون بأن الجامعة الملكية المغربية للغولف ستكون مضيفا استثنائيا لأمهر اللاعبين الهواة في العالم ، رياضيينا سيتم الترحيب بهم بحرارة وسيحظون بتجربة رائعة في المغرب “.

وأوضح البلاغ أن المغرب سيكون بذلك أول دولة في منطقة شمال إفريقيا تستقبل هذه المسابقة المرموقة ،التي شهدت مشاركة أسماء لامعة جدا في هذه الرياضة مثل نيك برايس (الفائز بجائزة الحسن الثاني 1995) أو تايغر وودز أو جاك نيكلاوس على سبيل المثال لا الحصر، مبرزا أن استضافة هذا الحدث ستشكل فرصة للترويج لممارسة الغولف وقياس مستوى لاعبي ولاعبات فئة النخبة لدينا من خلال تنظيم وتدبير هذه المنافسة المرجعية .

ونقل البلاغ ايضا عن السيد جليل بن عزوز ، رئيس اللجنة الرياضية لدى الجامعة الملكية المغربية للغولف قوله “يسر الجامعة الملكية المغربية للغولف التي يترأسها صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ، أن تستضيف بطولة العالم للفرق هواة لسنة 2027” ، مبرزا ان هذه البطولات تعد تظاهرات متميزة جدا في رياضة الغولف العالمي ، والتي يوليها المغرب قيمة كبيرة لأكثر من 50 سنة.

و اعتبر ان استضافة WATC 2027 في المغرب يعد عاملا مهما في استراتيجيتنا للترويج للغولف الوطني على نطاق واسع ، ولزيادة عدد المنخرطين بشكل كبير ، خاصة في صفوف النساء والشباب ، و كذا التعريف بالمغرب كوجهة غولف عالية الجودة ، ونتطلع إلى الترحيب بجميع اللاعبين “.

وستستضيف الجامعة الملكية المغربية للغولف الحدثين على مسالك الغولف الملكي دار السلام المعترف بها في جميع أنحاء العالم لاستضافتها أحداث دولية واسعة النطاق بما في ذلك جائزة الحسن الثاني للغولف وكأس للا مريم.

و سجل البلاغ ان ترشيح الجامعة الملكية المغربية للغولف حظي بدعم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وكذلك اللجنة الأولمبية الوطنية المغربية.

وتجدر الإشارة إلى أن نسخة 2022 تواصل سيرها ، و لم يسعف الحظ المنتخب الوطني للسيدات ، الذي حل في المركز 38 خلال مسابقة كأس إسبيريتو سانتو الذي فازت به السويد.

على صعيد الرجال ، ستشارك 71 دولة في النسخة الثانية والثلاثين من كأس أينسنهاور والتي ستدافع الدنمارك خلالها عن لقبها وسيحرص ممثلونا محمد نزار بورحيم ، الفائز مؤخرا بجائزة Granx prix des Aisses (في فرنسا) ، والمهدي فاقوري وهوجو مازن ترومتر ، على التوالي ، بطل ووصيف بطل المغرب في فئة النخبة 2021 ، على حمل ألوان العلم الوطني عاليا خلال هذه البطولة المرموقة.

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