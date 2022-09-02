اليونسكو: أكثر من 240 مليون طفل لم يلتحقوا بالمدارس

2022-09-02 / 10:56
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هبة بريس - وكالات

كشفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، عن تخلف 244 مليون طفل عن الالتحاق بالمدارس حول العالم.

وأشارت المنظمة إلى أن هؤلاء الأطفال تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و18 عاما، ويعيش 40% منهم في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، فيما قالت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي، إن “التعليم حق ويجب أن نبذل كل ما فيوسعنا لنتثبت من احترامه”.

ورغم انتقادات أزولاي والرقم الكبير للأطفال الذين لم يلتحقوا بالمدارس، قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة إن هذا الرقم في تراجع متواصل منذ أكثر من عشرين عاما، وإن كان يبقى مقلقا حتى الآن، بحسب وكالة “فرانس برس”.

وذكرت أزولاي في بيان: “لا يمكن لأحد أن يقبل بهذا الوضع. التربية حق ويجب أن نبذل كل ما في وسعنا لنتثبت من احترام هذا الحق لكل طفل”.

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