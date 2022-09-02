أمن سلا يوقف 5 أشخاص سرقوا منزل سيدة

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن العيايدة بمدينة سلا، أمس الخميس فاتح شتنبر الجاري، من توقيف خمسة أشخاص من بينهم قاصر يبلغ من العمر 15 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال الكسر.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم مباشرة بعد اقترافهم لسرقة بالكسر من داخل منزل في ملكية سيدة من معارف واحد منهم، بعدما استغلوا عدم وجودها في الشقة، وذلك قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة بداخل السيارة التي كانوا يستعملونها عن حجز مجوهرات متحصلة من هذا الفعل الإجرامي، وكذا قفازات ومعدات حديدية تستعمل في كسر الأقفال.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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