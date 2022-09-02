سعد المجرد يزيل الستار عن “الحلق”

نجلاء مزيان

طرح النجم المغربي سعد لمجرد، يوم أمس الخميس، جديده الفني عبر قناته الرسمية بموقع رفع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، تحت عنوان “الحلق”.

أغنية “الحلق”​ هي من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، و توزيع جلال حمداوي، فيما أشرف دان حداد على إخراج الفيديو كليب.

و لاقت أغنية ” الحلق” صدى طيب و كذا استحان جمهور “لمعلم”، حيث استطاعت تحقيق أكثر من نصف مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

وفي سياق منفصل، أصدر النجم المغربي مؤخرا، آخر أعماله تحت عنوان “Viva El Rey Habibna”، و التي كانت هدية لجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتربعه العرش.

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