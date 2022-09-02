مصرع طفلة مغربية وإصابة آخرين في حادثة سير مروعة بإيطاليا

2022-09-02 / 09:41
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عبد اللطيف الباز / هبة بريس

يسود حزن عميق لدى أفراد الجالية كل من سمع بفاجعة شمال إيطاليا وتحديدا على مستوى مدينة ماصا كارارا، شهدت صباح يوم أمس فاتح شتنبر الجاري حادثة سير مروعة.

ووفقا لما أوردته مصادرنا، فقد نجمت هذه الحادثة عن ارتطام سيارتين خفيفتين يرجح أن الأخيرة كانت متجهة إلى مدينة جنوة في طريقها صوب أرض الوطن.

وخلف هذا الحادث الأليم وفاة طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات، في حين أصيبت والدتها وشقيقتها بجروح، حالتهم وصفت بالخطيرة. وإلى جانب ذلك، تم تسجيل أضرار مادية وصفت بالجسيمة، وذلك على مستوى السيارتين الخفيفتين، نظرا لقوة اصطدامها ببعضها البعض.

وفور علمها بالواقعة، حلت بعين المكان السلطات الإيطالية التي قامت بفتح تحقيق في الحادثة بناء على تعليمات المدعي العام، كما قامت بالإجراءات المتطلبة لإعادة حركة السير والمرور إلى طبيعتها بالمحور الطرقي الذي وقعت فيه الحادثة.

أما بخصوص المصابين، فقد جرى نقلهم من طرف عناصر الحماية المدنية إلى مستشفى التابع لماصا كارارا ، فيما نقلت جثة الطفلة المتوفاة إلى مستودع الأموات.

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