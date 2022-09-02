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الشغب الرياضي يجر 12 شخصا للاعتقال بوجدة

2022-09-02 / 09:28
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة، مساء الخميس فاتح شتنبر الجاري، من توقيف 12 شخصا، من بينهم أربعة قاصرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال الشغب المرتبط بالرياضة وحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية والهجوم على مسكن الغير.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيهم رافقوا فصيل المشجعين إلى مدينة وجدة لمتابعة مباراة في كرة القدم، غير أنهم أحدثوا أعمال شغب بأحد الأحياء السكنية وعرضوا شخصين للعنف، كما ألحقوا خسائر مادية بأحد المحلات السكنية.

وقد أسفرت التدخلات الفورية لدوريات الشرطة عن توقيف المتورطين في أعمال الشغب وحجز أقراص طبية مخدرة بحوزة أحدهم، يشتبه في استخدامها لأغراض التخدير وارتكاب أعمال العنف.

وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين الرشداء تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم إيداع الموقوفين القاصرين تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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‫20 تعليقات

  3. ليس هناك تنظيم في الملاعب من الناحية الأمنية وانعدام نسبة الوعي للجمهور..

  4. على وزارة الرياظة تثبيت الكاميرات المراقبة في الملاعب في الداخل والخارج..

  6. لا يسمح بدخول اصحاب السوابق القضائية الذين يحملون أسلحة بيضاء معهم ويزرعون الرعب داخل الجمهور..

  9. يجب علينا جميعا تحمل مسؤولية لما يقع في الملاعب من أعمال شغب وان نكون واعيين بذالك ..

  11. على وزارة الرياضة القيام بعدة حملات توعوية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة لان الرياظة تبقى اخلاق .

  16. نتمنى من القضاء ان تخرج لارض الواقع احكام تتعلق بشغل الملاعب لمعاقبة المتورطين ..

  18. متمنياتنا ان يعم الهدوء والطمأنينة وان يكون التشجيع بين الفرق المتبارية بروح رياضية كبيرة ..

  20. للأسف أن ظاهرة الشغب تطورت سلبيا فأنتجت فئة من المجرمين الذين يستغلون المنافسات والمقابلات الرياضية حيث يجدون حشود الجماهير فرصة للاندساس وسطها، وارتكاب أبشع جرائم الضرب والجرح والكسر والسرقة وإشاعة الشغب الفوضى. وللأسف الشديد أيضا أن تعامل السلطات مع هؤلاء المجرمين يفتقد إلى الصرامة اللازمة ولذلك فإنهم لايتورعون في كل مرة عن تكرار جرائمهم واعتداءاتهم…هؤلاء لاعلاقة لهم بالرياضة !!

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