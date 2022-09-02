طقس الجمعة.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، تكون كثل ضبابية محلية بالسواحل المحيط، مع مرور سحب عابرة خلال الصباح بالواجهة المتوسطية، الريف، السايس، الاطلس المتوسط مع قطرات محلية.

ويرتقب، أيضا، نزول قطرات أو زخات مطرية رعدية محليا فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، السفوح الشرقية، السهول الغربية المجاورة، المنطقة الشرقية وأقصى جنوب المملكة.

وستهب الرياح محليا قوية نوعا ما بجنوب شرق المملكة، الجنوب-الشرقي وبجنوب البلاد مع تناثر غبار محلي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 14 و19 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 25 و 32 درجة بشمال المنطقة الشرقية، بالسهول الداخلية المتواجدة غرب الأطلس، بمنطقة سوس، بالجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 18 و25 درجة فيما تبقى من أرجاء المملكة.

وستشهد درجات الحرارة خلال النهار، انخفاضا ضئيلا وتدريجيا مع استمرار الطقس نسبيا حار بداخل سوس، الجنوب الشرقي والجنوب ومحليا بداخل المملكة.

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